Frankfurt ist in diesen Tagen das Zentrum der deutschen Demokratie. Mit einem großen Bürgerfest wird noch bis Sonntag das 175. Jubiläum der Nationalversammlung in der Paulskirche gefeiert. Die Idee der Demokratie war schon 1848 eigentlich eine europäische - und am Freitag wurde beim Paulskirchenfest deshalb Europa in den Mittelpunkt gestellt. Denn Frankfurt ist ja auch Europa-Stadt. Und: Schwimmen lernen in Hessen - gar nicht so einfach, wenn immer mehr Bäder schließen. Mehr erfahren Sie hier.