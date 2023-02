Hessens Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier und Innenminister Peter Beuth wurden am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dreieinhalb Jahren befragt. Und: Neubau der Städtischen Bühnen in Frankfurt. Auch darüber geht es in unserer Sendung.