In Frankfurt wurde am Dienstag feierlich zum 75. Mal die Buchmesse eröffnet. Was sind die wichtigsten Trends und Themen dieser Bücherschau - das wurde vor der Eröffnung bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Und: Steuerverschwendung in Hessen - wir reden über das „Schwarzbuch“ des Steuerzahlerbundes und hessische Fälle.