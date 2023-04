Seit letzter Woche streiken in Weiterstadt und an verschiedenen Standorten Europas an die 1.000 LKW Fahrer aus Georgien und Uzbekistan und warten auf die Auszahlung ihrer Löhne. Doch die Lage der LKW Fahrer an der Raststätte Gräfenhausen West hat sich seit Streikbeginn nicht verbessert. Am Karfreitag kam es zur Eskalation. Und: Immer mehr Metzgereien in Hessen machen dicht. Wieso, das hören Sie bei uns.