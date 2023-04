Erleichterung im Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Weltraumagentur (ESA) in Darmstadt: Die Jupiter-Sonde Jupiter "Juice", ist am Freitag auf ihre lange Reise gestartet. Am Donnerstag hatte es wegen schlechtem Wetter nicht geklappt. Und: Wir stellen den Macher eines Star Wars - Fan-Films aus Kassel vor.