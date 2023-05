Es war für viele eine große Erleichterung, als die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG ihren großangekündigten Warnstreik doch noch abgesagt hat. Der Tarifkonflikt zwischen ihr und der Deutschen Bahn geht also erst mal am Verhandlungstisch weiter. Die Verhandlungsdelegationen von EVG und Deutscher Bahn sind in Fulda zusammengekommen. Und: Die "Rope Skipper" aus Hanau wollen zur WM in die USA - aber wer soll das bezahlen? Was es damit aufsicht hat, hören Sie hier.