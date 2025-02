Neue Streiks im Nahverkehr und Hanau erinnert an den Anschlag

Fünf Jahre nach dem rassistisch motivierten Anschlag gedenkt Hanau der Opfer, Verdi ruft zu Streiks im Nahverkehr auf, Weltraumschrott über Hessen und ein Feuer in Frankfurt-Höchst. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Willkommen zu Hessen am Abend am 19. Februar 2025. Diesmal mit diesen Themen:

Hanau und das Gedenken an den Anschlag

Am 19. Februar 2020, also heute vor fünf Jahren, wurden Kaloyan Velkov, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Hamza Kurtović und Ferhat Unvar Opfer eines rassistischen Anschlags, bei dem ein 43 Jahre alter Deutscher erst sie und anschließend seine Mutter und sich selbst tötete.

Bildergalerie Ermordet am 19. Februar 2020 in Hanau Bild 1/9 | Kaloyan Velkov Kaloyan Velkov kam 2018 aus Bulgarien nach Deutschland. Er arbeitete in der Bar La Votre in der Hanauer Innenstadt - auch in der Tatnacht. Der Vater eines Kindes wurde 33 Jahre alt. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 2/9 | Sedat Gürbüz Dem 29-Jährigen gehörte die Shisha-Bar Midnight am Heumarkt. Dort erschoss ihn der rechtsextremistische Attentäter. Die Familie von Sedat Gürbüz stammt aus der Türkei. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 3/9 | Fatih Saraçoğlu Seinen Mörder traf Fatih Saraçoğlu, als er mit einem Freund zum Rauchen vor der Shisha-Bar Midnight stand. Der 34-Jährige war mit seiner Freundin wenige Jahre zuvor von Regensburg (Bayern) nach Hanau gezogen. Dort wollte er sich selbstständig machen. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 4/9 | Vili Viorel Păun Vili Viorel Păun zog als Jugendlicher von Rumänien nach Deutschland. Zuletzt arbeitete der 22-Jährige als Kurierfahrer - auch in der Tatnacht war er mit seinem Lieferwagen unterwegs, als er in der Innenstadt den Attentäter bemerkte und ihn, da er den Notruf der Polizei nicht erreichte, nach Kesselstadt verfolgte. Er war das einzige Kind seiner Eltern. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 5/9 | Mercedes Kierpacz Die Romni mit polnischen Wurzeln arbeitete in der Arena-Bar in Hanau-Kesselstadt, einer Bar mit Kiosk. Am 19. Februar 2020 wollte sie dort nur eine Pizza für ihre beiden Kinder holen, eigentlich hatte sie frei. Der Attentäter erschoss sie, sobald er den Laden betrat. Mercedes Kierpacz wurde 35 Jahre alt. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 6/9 | Gökhan Gültekin Der gelernte Maurer führte ein Transportunternehmen. Zur Welt kam er in Hanau, wohin seine Eltern aus dem kurdischen Teil der Türkei gezogen waren. Gökhan Gültekin wurde am 19. Februar 2020 ermordet. Er war 37 Jahre alt. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 7/9 | Said Nesar Hashemi Er schaute mit seinem Bruder Said Etris und Freunden an jenem Abend ein Fußballspiel in der Arena-Bar. Said Nesar Hashemi wuchs in Hanau auf und hatte Maschinen- und Anlagenführer gelernt, seine Familie kam aus Afghanistan. Er starb mit 21 Jahren. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 8/9 | Hamza Kurtović Seine Familie stammt aus Bosnien-Herzegowina, er und seine Geschwister wurden in Deutschland geboren und wuchsen in Hanau auf. Der 22-Jährige hatte seine Ausbildung zum Lageristen abgeschlossen. Hamza Kurtović wurde in der Arena-Bar ermordet. Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Bild 9/9 | Ferhat Unvar Seine Eltern sind Kurden, er kam in Deutschland zur Welt und wuchs in Hanau auf. Der Gas- und Wasserinstallateur wurde 23 Jahre alt. Er traf sich oft mit Freunden in der Arena-Bar, auch in der Tatnacht. Seine Mutter Serpil Unvar gründete die "Bildungsinitiative Ferhat Unvar". Bild © Illustration: Inga Reichert (hr) | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

Heute Mittag um 12 Uhr fand in Hanau deswegen eine zentrale Gedenkveranstaltung statt, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Redner teilnahm. Hass sei eine reale Gefahr, sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU): "Leider müssen wir heute, fünf Jahre später, sagen: Er ist es bis heute. Und er ist teilweise ein politisches Geschäftsmodell."

Zudem hielten drei Angehörige Reden, während die Eltern von Hamza Kurtović bereits im Vorfeld angekündigt hatten, der Gedenkveranstaltung fernzubleiben. Vertreter der AfD waren auf Wunsch der Angehörigen der Opfer ausdrücklich nicht erwünscht.

Dass es fünf Jahre nach dem rassistischen Anschlag wieder einen Rechtsruck im Land gibt, die Abstimmung der Unionsfraktion im Bundestag mit der AfD bei Migrationsthemen - all das beunruhigt viele der Hinterbliebenen.

Einer von ihnen ist Said Etris Hashemi, der Bruder von Said Nesar Hashemi. Er überlebte den Anschlag schwer verletzt. "Dieser Jahrestag ist vermutlich wichtiger denn je", glaubt Said Etris Hashemi mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl. "Die Erinnerung sollte uns auch eine Mahnung sein, wohin Hass und Hetze führen können." Denn daran wird Said Etris Hashemi täglich erinnert.

Und weil es nicht möglich ist, einen entspannten Übergang von diesem Thema zu unserer heutigen Momentaufnahme zu schaffen, versuche ich es gar nicht erst und zeige sie Ihnen einfach. Heute ist es der Blick auf die Frankfurter Skyline und rechts im Bild sehen Sie die EZB. Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzerin Bärbel Andres geschickt.

"Blick auf Mainhattan und die EZB an einem sehr schönen, aber auch sehr kalten Februartag." Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzerin Bärbel Andres aus Frankfurt geschickt. Bild © Bärbel Andres

Verdi ruft für Freitag zu weiteren Warnstreiks im Nahverkehr auf

Nach dem Streik ist vor dem Streik - eigentlich. Doch in diesem Fall ist der gerade laufende Streik im öffentlichen Dienst noch nicht einmal vorbei, da steht schon fest, wann wieder gestreikt wird: nämlich am Freitag. Dann soll der Nahverkehr in sechs Bundesländern ganztägig komplett stillstehen.

Konkret werden dabei in Hessen nach Angaben der Gewerkschaft Frankfurt, Wiesbaden und Kassel betroffen sein: In Frankfurt bleiben dann die U- und Straßenbahnen der VGF im Depot, in Wiesbaden werden die Busse der ESWE nicht fahren und in Kassel können sich die Straßenbahnen und Busse der KVG eine Auszeit nehmen.

Apropos Streiks: Am Donnerstag sind die Beschäftigten von mehreren Versorgungsunternehmen in Hessen zum Streik aufgerufen:

Mainova AG (Frankfurt)

OsthessenNetz GmbH (Fulda)

RhönEnergie Fulda GmbH

Die Stadtwerke Marburg GmbH

Stadtwerke Gießen AG

Städtische Werke AG (Kassel)

ESWE Versorgungs-AG (Wiesbaden)

Stadtwerke Hanau GmbH

Und auch in Stadt und Landkreis Offenbach wird gestreikt. Betroffen sind hier laut Verdi unter anderem Stadt Offenbach am Main, die Eigenbetriebe Kindertagesstätten Offenbach am Main, die MainArbeit Offenbach, das kommunale Jobcenter Offenbach am Main, die Kommunen, ihre Eigenbetriebe und Kitas des Kreises Offenbach.

Wegen des Warnstreiks fuhren in Wiesbaden nur vereinzelt Busse. Bild © Andrea Bonhagen (hr)

Es war Schrott

Am frühen Mittwochmorgen war in Hessen, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, ein heller Lichtschweif am Nachthimmel zu sehen. Doch es handelte sich nicht um einen Asteroiden, sondern um Schrott.

Genauer gesagt handelte es sich nach Angaben eines Sprechers des Raumfahrtkommandos der Bundeswehr um den unkontrollierten Wiedereintritt eines Teils einer Falcon-9-Rakete in die Atmosphäre.

Falcon-Raketen werden von Elon Musks Firma SpaceX gebaut und ins All geschossen. Während der sogenannte Booster dieser Raketen wiederverwendet werden kann und auf der Erde landet, verglüht die zweite Raketenstufe in der Atmosphäre.

Weltraumschrott ist laut unserem Raumfahrtexperten Dirk Wagner übrigens nichts Ungewöhnliches: Derzeit gibt es rund 39.000 Weltraumschrottobjekte, die von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Zusammenarbeit mit den Amerikanern beobachtet werden.

Woolworth-Filiale ausgebrannt - dicke Rauchsäule über Frankfurt-Höchst

Gestern Abend war über dem Frankfurter Stadtteil Höchst eine Rauchwolke zu sehen - und zwar eine ziemlich große. Ursache war ein Brand in einer Filiale der Kaufhauskette Woolworth in der Fußgängerzone.

Die Anwohner wurden am Abend über Radio und Warn-Apps aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Verkehrsteilnehmer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. Der Rauchgeruch war bis in den Main-Taunus-Kreis wahrnehmbar.

Für das Gebäude ging die Sache allerdings nicht gut aus: Die Polizei sprach am Mittwochmorgen von einem "Totalverlust" des Geschäfts. Keller und Erdgeschoss seien völlig ausgebrannt. Die umliegenden Gebäude mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weitere Themen des Tages: Alltagsrassismus, zahlreiche Verletzte auf A3 und junge Bundestagskandidaten aus Hessen

Jeder zweite in Deutschland stimmt muslimfeindlichen Aussagen zu - das ist das Ergebnis einer nach den rassistischen Anschlägen in Hanau veröffentlichten Studie. Hunderttausende Menschen in Hessen haben einen muslimischen Hintergrund. Wie fühlt es sich an, regelmäßig Anfeindungen zu erleben? Betroffene berichten unter anderem über Diskriminierungen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt.

Heute Morgen wurden 13 Menschen bei zwei Unfällen auf der A3 verletzt. Darunter ein schwer verletzter Busfahrer und zehn leicht verletzte Kinder bei einem Auffahrunfall mit einem Reisebus im Kreis Limburg-Weilburg. Am Mittag ereignete sich zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und Bad Camberg (Limburg-Weilburg) unabhängig davon ein weiterer Unfall mit vier Verletzten.

Fachkräftemangel, Migration, Gerechtigkeit - wir haben junge Bundestagskandidaten von SPD, CDU, Grünen, FDP, AfD, Linken und BSW von 21 bis 35 Jahren aus Hessen gefragt, wofür sie stehen und welche Veränderungen sie anstoßen wollen.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

US-Präsident Donald Trump hat in der Ukraine für jede Menge Empörung gesorgt, als er auf einer Pressekonferenz der Ukraine vorwarf, für die Dauer des Krieges verantwortlich zu sein. Er sagte, die Ukraine hätte "ihn niemals anfangen sollen". Zur Erinnerung: Russland ist damals in die Ukraine einmarschiert und hat damit den Krieg begonnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wehrte sich gegen diese Äußerungen .

Der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, sagte in einem Interview mit der tagesschau : "Wir erleben hier eine schlimme Schuldumkehr. (...) Bei manchen Äußerungen aus Washington hat man das Gefühl, hier spricht die Handpuppe des Bauchredners Putin."