Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel beschäftigt auch uns in Deutschland. Innenministerin Nancy Faeser war am Montagmittag bei der Jüdischen Gemeinde Frankfurt zu einem Solidaritätsbesuch. Und: 75 Jahre Buchmesse; in Frankfurt gab es daher eine Aktion mit 75 Stühlen. Mehr dazu gibt es bei uns.