„Fridays for Future“ geht in wieder auf die Straße

Podcast „Fridays for Future“ geht in wieder auf die Straße

Die Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" hat wieder zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Auch in vielen hessischen Städten gabs Proteste. Und: Das beliebte Mastodon im Landesmuseum in Darmstadt bekommt eine Sonderausstellung.