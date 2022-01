„Geisterspringen“ beim Weltcup in Willingen

Der rassistische Anschlag von Hanau und das mögliche Versagen der Behörden: darum geht es jetzt wieder im Landtag in Wiesbaden. Und: In gut einer Woche startet der Skisprung-Weltcup in Willingen - ohne Zuschauer.