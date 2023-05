„Hessentag“ - aber in Brüssel! Denn Hessen hat in der EU-Hauptstadt zum großen Empfang gebeten - in der hessischen Landesvertretung. Hessen setzt große Erwartungen in die Brüssel-Sause. Denn im Momernt läuft der Städtewettbewerb um den Sitz der künftigen EU-Anti-Geldwäsche-Agentur. Und diese EU-Behörde will Hessen nach Frankfurt holen. Und: Wie sich Darmstadt gegen den Eichenprozessionsspinner schützt.