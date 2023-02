Die Schulklassen in Hessen hatten am Dienstagvormittag schon eine Schweigeminute für die Opfer des Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion eingelegt - am Nachmittag taten es ihnen die Abgeordneten des hessischen Landtages dann gleich. Und: Wie ist der aktuelle Stand bei großen Autobahnprojekten in Hessen? Das erfahren Sie bei uns.