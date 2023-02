Chaos am Frankfurter Flughafen: Das gab es am Mittwoch wegen einer IT-Störung. Ein Kabelschaden an einer Bahnstrecke in Frankfurt war der Auslöser. Bei Bauarbeiten wurden Glasfaserkabel durchtrennt. Das hatte Auswirkungen auf die Computersysteme der Lufthansa. Zum Leidwesen der Passagiere. Und: Der Deutsch-Syrische Verein in Darmstadt hilft den Erdbebenopfern in Syrien.