Der Rat soll nach Darstellung der Landesregierung in den kommenden Monaten Vorschläge machen, wie Hessen seine Position als wirtschaftliches Kraftzentrum in Europa verteidigen kann. Kritik kommt aus den Reihen der Opposition. Und: OB-Wahl in Darmstadt am Sonntag. Was sind die wichtigsten Themen? Auch das hören Sie bei uns.