Mehr als 30 Verletzte durch Reizgas an Schule in Wächtersbach

Ausnahmezustand am Dienstagmorgen an der Friedrich-August-Genth-Schule in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis. Mehr als 30 Schülerinnen und Schüler wurden durch Reizgas verletzt. Darunter waren 12 Betroffene, die sogar ins Krankenhaus mussten. Und: Der Rastplatz Stadtwald an der A3 zwischen Frankfurt und Offenbach wird vom ADAC weiterhin als mangelhaft eingestuft. Mehr dazu gibt’s bei uns.