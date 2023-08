Nancy Faeser mit Bundeskanzler Scholz auf Wahlkampftour in Hessen

Hoher Besuch in Hessen! Bundeskanzler Olaf Scholz war am Donnerstag im Lande. Unterwegs war er mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Hessenwahl. Und: Die Schiersteiner Brücke wird am Montagmorgen für den Verkehr geöffnet.