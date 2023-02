Ein Mann war im Oktober 2021 mit dem Auto in eine Gruppe von fünf Kindern gerast. Ein Mädchen starb danach, zwei weitere wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter handelte angeblich mit Vorsatz. Am Landgericht Kassel läuft derzeit ein Verfahren gegen diesen Mann. Dabei wurde nun ein psychologisches Gutachten vorgestellt. Und: Die Stadt Frankfurt will die Parkplätze in der Innenstadt reduzieren. Warum, hören Sie hier!