Sieben Galeria-Filialen in Hessen schließen, acht bleiben

Dieser Montag beginnt gleich mit einem Schock für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof. Die Warenhauskette schließt dutzende Filialen. Auch bei uns in Hessen sind Häuser betroffen! Und: Christian Geselle will nicht zur OB-Stichwahl in Kassel antreten. Reaktionen dazu hören Sie bei uns.