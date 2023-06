Die Staaten der Europäischen Union haben in der vergangenen Woche in der Asyl-Politik einen Kompromiss gefunden. Doch der passt nicht jedem. In der Hessen-SPD gibt es Streit über dieses Thema. Und: "Air Defender" - was bedeutet die Verlegeübung für den Betrieb am Frankfurter Flughafen?