Er soll ein Blutbad in Frankfurt geplant haben - deshalb ist jetzt ein 18-Jähriger festgenommen worden. Er soll Verbindungen zur Terrormiliz IS haben. Und: Was haben drei Jahre Corona-Hilfen gebracht? Er soll ein Blutbad in Frankfurt geplant haben - deshalb ist jetzt ein 18-Jähriger festgenommen worden. Er soll Verbindungen zur Terrormiliz IS haben. Und: Was haben drei Jahre Corona-Hilfen gebracht?