Podcast Was tun gegen das Waldsterben in Hessen?

Hitze, Trockenheit und Schädlinge: Die Wälder in Hessen sind am Limit. Was können wir jetzt noch tun gegen das Waldsterben? Und: Im Herbst kommen Kita-Erzieherinnen und -Erzieher aus Kolumbien nach Hessen.