Das Interesse an Preis-Apps wächst. Wir prüfen wie effektiv diese Apps sind und stellen eine Preis-App aus Hessen vor. Außerdem: Häusliche Gewalt gegen Männer. Auch so etwas gibt es, doch vielen betroffenen Männer fällt es schwer Hilfe zu suchen. In Wiesbaden ist jetzt daher auf dieses Problem aufmerksam gemacht worden.