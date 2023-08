Seit mehr als zwei Wochen regnet es in Hessen - fast ununterbrochen. Das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Momentan ist es zu nass, vorher war es zu trocken. In manchen Regionen ist die Ernte zwei Wochen zurück. Und wir gehen der Frage nach, was es mit der Partydroge Lachgas in Frankfurt auf sich hat.