Wieder Bombenentschärfung in Hanau: 17.000 Anwohner betroffen

Podcast Wieder Bombenentschärfung in Hanau: 17.000 Anwohner betroffen

In Hanau ist schon wieder bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden und die soll jetzt am Sonntag entschärft werden. Und: In Wiesbaden konkurrieren ab Sonntag wieder Filme um den Deutschen Fernsehkrimi-Preis.