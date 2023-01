Will Nancy Faeser Spitzenkandidatin der SPD in Hessen werden?

Podcast Will Nancy Faeser Spitzenkandidatin der SPD in Hessen werden?

Wir fragen in Wiesbaden bei der SPD nach: und schauen, was die anderen Parteien zu der Diskussion sagen. Außerdem beobachten wir die Preisentwicklung in Hessen.