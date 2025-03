Am Sonntag gibt es in Immenhausen im Kreis Kassel eine große Typisierungsaktion. Gesucht wird ein passender Stammzellenspender für Matti. Der achtjährige Junge aus Immenhausen leidet an einer schweren Blutkrankheit und braucht dringend Hilfe. - Seit 800 Jahren besitzt Witzenhausen Stadtrechte. Das soll am Wochenende groß gefeiert werden, mit einer Zeitreise ins Mittelalter. - Den Urwaldsteig am Edersee gibt es jetzt seit 20 Jahren. Dazu gibt es eine Wanderung in acht Etappen.