Der Freitagmorgen in Nordhessen: Nach langer Bauzeit wurde heute das letzte Teilstück der A49 zwischen Schwalmstadt und Homberg/Ohm frei gegeben. - Nach zehn Jahren an der Spitze des Polizeipräsidiums Nordhessen wird Konrad Stelzenbach in den Ruhestand verabschiedet - mit einem Festakt im Arolser Schloss. - Witzenhäuser Schüler haben die Insulinpumpe Helga erfunden und treten damit jetzt bei einem Gründerwettbewerb an.