Der Mittwoch in Nordhessen: In Weißenborn im Werra-Meißner-Kreis hat es gestern Abend in einem Einfamilienhaus gebrannt - die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Borken versucht die Bahn die Strecke so schnell wie möglich für den Zugverkehr wieder freizugeben. Und auch in Nordhessen gibt es heute viele Wanderaktionen - denn ist Tag des Wanderns.