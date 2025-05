Der Donnerstagmorgen in Nordhessen: In Niestetal-Sandershausen hat eine Phosphorbombe am Abend für kurze Aufregung gesorgt. In Großalmerode stimmt das Stadtparlament heute Abend über den Erhalt des Panoramabades ab. Und in Altenlotheim bekommt die Feuerwehr wohl kein neues Einsatzfahrzeug - denn das Gerätehaus ist ein paar Zentimeter zu klein.