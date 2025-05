Der Montagmorgen in Nordhessen: Der Schwalm-Eder-Kreis überträgt ab heute dauerhaft alle Kreistagssitzungen live im Internet. In der Kasseler Innenstadt haben am Wochenende rund 250 Leute gegen Polizeigewalt demonstriert - Anlass der Tod eines 21-Jährigen im niedersächsischen Oldenburg. Und in Hessens ältester Jugendherberge tut sich was: Nach der Insolvenz der Burg Hessenstein werden heute die Schlüssel an den neuen Besitzer übergeben.