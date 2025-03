Der Montagmorgen in Nordhessen: Großeinsatz für die Feuerwehr an der Grundschule Brückenhof in Kassel. In Vellmar treiben sich die Biber herum und sorgen für jede Menge Arbeit an der Ahne. Und die Kassel Huskies stehen in den Viertelfinal-Playoffs der DEL2 kurz vor dem Einzug ins Halbfinale.