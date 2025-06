Keine Ermittlungen nach Bruchlandung bei Grebenstein, Kassel sucht Bürger für Fahrgast-Beirat

Warum am Samstag ein kleines Flugzeug bei Grebenstein notlanden musste, ist bislang nicht geklärt. Als es beim Landeanflug auf den Flughafen in Calden plötzlich zu Problemen kommt, setzt der 80-jährige Hobbypilot zur Notlandung auf einem Feld an. Was genau schiefgelaufen ist, wird vielleicht nie aufgeklärt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wird nicht ermitteln, weil es keinen schweren Personenschaden gab. - In Kassel können Bürger Einfluss nehmen auf die Gestaltung des Nahverkehrs. Für den Fahrgast-Beirat werden neue Mitglieder gesucht. - Unser Dorf hat Zukunft: Fünf nordhessische Orte, die sich für den Landeswettbewerb qualifiziert haben, erwarten ab heute den Besuch der Jury.