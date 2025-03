Konzept für documenta 16 wird vorgestellt und wieder Schulunterricht nach Feuer an Kasseler Grundschule

Der Dienstagmorgen in Nordhessen: Die künstlerische Leiterin der documenta 16 in Kassel stellt heute ihr kuratorisches Konzept für die nächste Weltkunstschau vor. Nach dem Brand an der Grundschule Brückenhof im Kasseler Stadtteil Nordshausen geht der Unterricht wieder weiter, sechs Klassenzimmer können erstmal aber nicht genutzt werden. Und in Eschwege werden spezielle Sitzbänke gegen Ausgrenzung an verschiedenen Orten in der Kreisstadt aufgestellt.