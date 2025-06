Nach AfD-Eintritt: Vize-Bürgermeister aus Waldkappel will abdanken, die Handballer der MT Melsungen ziehen um

Nach der großen Empörung in Waldkappel folgt jetzt eine schnelle Entscheidung: Der Vize-Bürgermeister Lukas Gesang hat um Entlassung gebeten, das teilt der Magistrat der Kleinstadt im Werra-Meißner-Kreis mit. Gesang ist der AfD beigetreten, ohne das Parlament oder den Magistrat zu informieren. - Gut einen Monat nach dem Brand in Meinhard-Neuerode im Werra-Meißner-Kreis hat die Familie jetzt finanzielle Unterstützung erhalten, Spenden in Höhe von 10.000 Euro. - Ab 2027 wird die MT Melsungen in der Nordhessen-Arena spielen. Damit geht die Ära der Rothenbachhalle zu Ende. Mit dem neuen Standort will der Verein die Spiele für ein jüngeres Publikum attraktiver machen.