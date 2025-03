Nächste documenta soll Brücken bauen und Kassel Huskies stehen im DEL2-Halbfinale

Der Mittwoch in Nordhessen: Zwei Jahre vor der nächsten documenta in Kassel hat die künstlerische Leiterin Naomi Beckwith ihr Konzept für die Weltkunstausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie geht's weiter nach dem Deckeneinsturz der Elisabethkirche im Zentrum von Kassel? Darüber durften viele Menschen im Internet abstimmen, heute werden die Ergebnisse präsentiert. Und jubelnde Eishockey-Fans in Nordhessen: Die Kassel Huskies sind in den Playoffs der DEL2 ins Halbfinale durchmarschiert.