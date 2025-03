Vor fünf Jahren mussten alle ganz schnell raus: Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Neukirchen war einsturzgefährdet. Jetzt haben die rund 200 Mädchen und Jungen eine funkelnagelneue Schule. - Ranzen sind teuer, viele Familien können sich keinen neuen leisten. Deshalb werden in der Kasseler Markthalle gebrauchte Ranzen gesammelt, die noch in Ordnung sind. - Bedauern in Willingen: Skisprung-Ass Stephan Leyhe will seine Karriere beenden.