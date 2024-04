Vorfahrt für Radler: Kassel hat seine erste Fahrradzone

Seit dieser Woche gibt es in Kassel nicht nur Fahrradstraßen, sondern sogar auch eine ganze Fahrradzone. Und zwar im Stadtteil Wehlheiden. Im Bereich zwischen Kohlenstraße, Christian Reul und Graßweg gilt also nun: Radler haben Vorrang und dürfen nicht behindert oder sogar gefährdet werden. Für Autos und den Linienverkehr bleibt die Fahrradzone zwar freigegeben und auch LKWs sind im Rahmen des Anliegerverkehrs zugelassen. Aber, es gilt Tempo 30 für alle Verkehrsteilnehmer, sowie die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“. Radfahrende dürfen nun aber auch innerhalb der Fahrradzone nebeneinander fahren. Erkennbar wird die Fahrradzone außer durch Schilder auch durch Piktogramme. Dass diese gelb sind, zeigt an, dass es sich um einen temporären, also für ein Jahr angesetzten Verkehrsversuch handelt.

Autor: Carsten Gohlke Veröffentlicht am 18.04.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de