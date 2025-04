Die Anwohner an der A7 in Guxhagen müssen weiter warten auf Lärmschutz warten. - Nach einer Serie von Sprengungen von Zigaretten-Automaten hat die Polizei jetzt drei Tatverdächtige gefasst. - Der NVV stellt in den nächsten Monaten rund 100 neue Ticket-Automaten auf, die auch WLAN bereitstellen können.