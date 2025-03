Zukunft der Kasseler Elisabethkirche weiter unklar und steigende Waldbrandgefahr in Nordhessen

Der Mittwochnachmittag in Nordhessen: Die Zukunft der Kasseler Elisabethkirche bleibt auch anderthalb Jahre nach dem Einsturz des Dachs erst einmal ungewiss. In Nordhessen nimmt die Trockenheit in den Wäldern zu - eine hohe Waldbrandgefahr besteht aber noch nicht. Im Naturpark Knüll können Besucher ab nächster Woche Rätsel zu den heimischen Tierarten lösen. Und heute Abend fallen die RegioTrams wegen Bauarbeiten auf mehreren Strecken in Nordhessen aus.