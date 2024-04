“Girls Walking and Talking” - also Spazieren und Reden heißt der Trend der jetzt aus New York nach Hessen kommt. Am Wochenende war der erste Spaziergang junger Frauen durch Frankfurt. Das Angebot richtet sich vor allem an Frauen, die neu in der Stadt sind und noch niemanden kennen. In Frankfurt hat der Auftakt bestens fuktioniert. Es wurde viel Gelacht, ruckzuck waren alle im Gespräch und am Ende wurden Handynummern ausgetauscht.

