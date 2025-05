24-Jähriger flüchtet in Smart vor Polizei, erstes Jugendplenum in Darmstadt geplant

Er fährt deutlich zu schnell auf der B43 bei Bischofsheim - Die Polizei will deshalb einen 24-jährigen Smart-Fahrer anhalten. Doch der denkt gar nicht daran, drückt das Gas-Pedal durch und flüchtet auf die Autobahn. Die Polizei kann den Mann schließlich auf der Autobahn bei Hochheim festnehmen. Außerdem: Jugendliche sollen sich in Darmstadt künftig politisch stärker engagieren. Deshalb entsteht jetzt das erste Jugendplenum der Stadt Darmstadt. Und: Raunheims Bürgermeister will das amtliche Blatt „Raunheim Aktuell“ nicht einstellen lassen.