Kleinbus überschlägt sich auf A67, Unbekannte montieren Tempo-30-Schilder in Babenhausen ab

Auf der A67 bei Büttelborn hat es gestern Abend einen heftigen Unfall gegeben. Ein Kleinbus mit sechs Jugendlichen an Bord ist von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Glück im Unglück: Alle Beteiligten sind nur leicht verletzt worden. Außerdem: Abmontiert, abgeknickt, Pfosten aus dem Boden gerissen. Die rund 10 neuen Tempo30-Schilder an der B26 in Babenhausen haben nicht lange gehalten. Und: Für bessere eine bessere Handyabdeckung in ländlichen Gebieten wie dem Odenwaldkreis: Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung lädt zur Mobilfunk-Messwoche ein.