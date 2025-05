Raser-Prozess in Darmstadt beginnt, Bauarbeiten in Seeheim-Jugenheim gehen voran

Am Landgericht Darmstadt beginnt heute der Prozess gegen einen 24-jährigen Autofahrer, der durch Rasen einen schweren Unfall verursacht haben soll. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Außerdem: Ärger in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim über die Verkehrssituation. Seit über 2 Jahren ist die Höhenstraße - eine von zwei Straßen, die in den Ortsteil Stettbach führen, gesperrt. Und demnächst soll noch die zweite zugemacht werden - die Kreisstraße 144. Und: Kurioses Event am Vatertag in Unter-Abtsteinach im Kreis Bergstraße: Dort steigt wieder die legendäre Kuhschiss-Party.