Kurzmeldung 20 Kilometer Radwege an Landstraßen gebaut - in drei Jahren

An Hessens Landstraßen sind von 2020 bis 2022 insgesamt 20 Kilometer Radwege aus- oder neugebaut worden.

Das teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der FDP im Landtag mit. Das Landstraßennetz umfasse 7.200 Kilometer, daran befänden sich 870 Kilometer Radwege, die zum Teil beidseitig verlaufen würden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hatte mehr Tempo beim Ausbau gefordert. Al-Wazir räumte Versäumnisse in der Vergangenheit ein. Für 2023 und 2024 plane die Regierung jedoch, 30 Millionen Euro in Radwege an Landesstraßen zu investieren, sagte der Minister.