Mit einem Antrag auf eine Dauerbeflaggung mit der Deutschlandfahne vor Schulen ist die AfD-Opposition gescheitert.

Veröffentlicht am 15.05.25 um 13:21 Uhr

Die anderen vier Fraktionen stimmten am Donnerstag dagegen. Kultusminister Schwarz (CDU) kritisierte die AfD: "Mir missfällt Ihr völkischer Ton." In Hessen erfolgt eine Beflaggung vor allem an bestimmten Tagen wie dem Tag der Deutschen Einheit.