In Griesheim und Lollar sind die Bürgermeister-Ämter neu gewählt worden. In der einen Stadt wurde am Sonntag der Amtsinhaber mit großer Mehrheit bestätigt, in der anderen erhielt der neue Bürgermeister eine hauchdünne Mehrheit.

In Griesheim (Darmstadt-Dieburg) hatte sich der amtierende Bürgermeister Gèza Krebs-Wetzl (CDU) um eine zweite Amtszeit beworben - und war am Sonntag erfolgreich. Er erhielt 83,03 Prozent der Stimmen.

Seine Herausforderin Maria-Christina Nimmerfroh (unabhängig) kam auf 16,97 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,02 Prozent.

Bleibt Griesheimer Bürgermeister: Gèza Krebs-Wetzl (CDU) Bild © morayma-kraft.de

Knappes Stichwahl-Rennen in Lollar

In Lollar (Gießen) hatte im ersten Wahlgang im September keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen. In der Stichwahl am Sonntag trat nun Jan-Erik Dort (unabhängig) gegen Bianka de Waal-Schneider (SPD) an.

Es war ein knappes Rennen, das schließlich Dort mit 51,26 Prozent für sich entscheiden konnte. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,96 Prozent.

