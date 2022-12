Bei den Bürgermeisterwahlen in Lorsch und Gernsheim haben sich die Amtsinhaber von der CDU durchgesetzt. Beide gehen in ihre jeweils dritte Amtszeit.

Besonders deutlich fiel das Votum am Sonntag in Lorsch (Bergstraße) aus. Hier konnte sich Bürgermeister Christian Schönung (CDU) mit 90,6 Prozent gegen den Einzelberwerber Wolfgang Burkard (9,4 Prozent) behaupten. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,8 Prozent. Schönung ist seit 2011 Rathauschef in der 14.000-Einwohner-Gemeinde.

Ebenfalls in seine dritte Amstzeit geht Peter Burger in Gernsheim (Groß-Gerau). Auf den CDU-Bürgermeister entfielen 60,3 Prozent der Stimmen, auf SPD-Kandidatin Stephanie Herbert 39,7. Die Wahlbeteiligung in der 11.000-Einwohner-Kommune betrug 44,4 Prozent.