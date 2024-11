Bürgermeisterwahlen in einer Stadt und fünf Gemeinden

Direktwahlen in Hessen

Von Edertal im Norden bis Abtsteinach im Süden: In sechs hessischen Kommunen finden am Sonntag Bürgermeister-Direktwahlen statt.

Veröffentlicht am 10.11.24 um 10:52 Uhr

Symbolbild: In mehreren Kommunen in Hessen wird am Sonntag gewählt.

Symbolbild: In mehreren Kommunen in Hessen wird am Sonntag gewählt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In einer Stadt und fünf Gemeinden sind die Hessinnen und Hessen am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen: In Butzbach (Wetterau), Wehretal (Werra-Meißner), Edertal (Waldeck-Frankenberg), Modautal (Darmstadt-Dieburg), Abtsteinach (Bergstraße) und Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) wird gewählt.

Meiste Wähler in Butzbach

Die meisten Menschen dürfen in der rund 27.500-Einwohner-Stadt Butzbach in der Wetterau ihre Stimme abgeben. Hier kandidieren Sascha Huber von der CDU und der amtierende Bürgermeister Michael Merle von der SPD um das Amt des Stadtoberhauptes.

In der nordhessischen Gemeinde Edertal stehen zwei unabhängige Kandidaten auf dem Stimmzettel: Frederik Westmeier und David Zerbes. Der ebenfalls unabhängige Amtsinhaber Klaus Gier tritt nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl an.

Mittelhessen: Zwei Bürgermeister hoffen auf neue Amtszeit

In Breidenbach in Mittelhessen haben die Wahlberechtigten die Wahl zwischen dem bisherigen Bürgermeister von der SPD, Christoph Flekl und dem unabhänigen Kandidaten Steffen Keiner.

In Wehretal im Werra-Meißner Kreis will erneut der unabhängige Kandidat Timo Friedrich Bürgermeister werden. Gegen ihn konkurriert der ebenfalls unabhängige Frank Kummer.

Vorgezogene Wahlen in Abtsteinach

In der südhessischen Gemeinde Abtsteinach tritt der Sven Bassauer gegen Karin Klemmer (beide unabhängig) an. Die vorgezogene Wahl wurde nötig, nachdem die erst im März 2023 wiedergewählte Angelika Beckenbach (parteilos) als Erste Kreisbeigeordnete ins Heppenheimer Landratsamt gewechselt war.

In Modautal will sich der amtierende Bürgermeister Jörg Lautenschläger (unabhängig) erneut wählen lassen, gegen ihn tritt die unabhängige Kandidatin Maria Jansen an.