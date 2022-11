Bürgermeisterwahlen in fünf hessischen Städten und Gemeinden

Während in Frankfurt das Stadtoberhaupt zur Abwahl steht, ist es in fünf anderen hessischen Städten und Gemeinden genau andersherum: Hier soll ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

In fünf Städten und Gemeinden wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. In Brachttal (Main-Kinzig), Schwarzenborn (Schwalm-Eder), Riedstadt (Groß-Gerau), Bad Camberg und Hünfelden (beide Limburg-Weilburg) sind die Bürger und Bürgerinnen zur Wahl aufgerufen.

So hofft in Riedstadt der bereits amtierende Bürgermeister Marcus Kretschmann (CDU) auf genug Stimmen für eine weitere Amtszeit. Melanie Stahlecker-Zach (SPD) und Thomas Caster (Grüne) treten gegen ihn an.

Nur je ein Kandidat für Schwarzenborn und Hünfelden

In Schwarzenborn tritt als einziger Kandidat der seit 2017 regierende Rathauschef Jürgen Liebermann (SPD) an. Genauso in Hünfelden: Hier steht lediglich die unabhängige Kandidatin Silvia Scheu-Menzer für das Amt der Bürgermeisterin zur Wahl. Sie strebt ihre dritte Amtszeit an.

Direkt neben Hünfelden liegt die Stadt Bad Camberg. Hier tritt Amtsinhaber Jens-Peter Vogel als unabhängiger Kandidat an, obwohl er Mitglied der SPD ist; Daniel Rühl (CDU) möchte sein Amt übernehmen.

In Brachttal stehen insgesamt drei Kandidaten zur Wahl: Christian Klas (FWB) und Volker Lemcke (unabhängig) wollen ins Rathaus einziehen - Wolfram Zimmer (unabhängig) ist amtierender Bürgermeister und möchte wiedergewählt werden.