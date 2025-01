Trebur, Tann, Rödermark, Hohenstein und Kefenrod Bürgermeisterwahlen in mehreren Kommunen

In fünf hessischen Kommunen stehen Bürgermeisterwahlen an. In Rödermark und Hohenstein müssen sich die Amtsinhaber jeweils einem Herausforderer stellen, in Trebur steht nur ein Name auf dem Wahlzettel. In Tann treten vier Männer an - darunter einer, der der Reichsbürgerszene zugerechnet wird.

Stand: 26.01.25, 19:10 Uhr Link kopiert!









Bild © dpa

Link kopiert!









In diesen hessischen Kommunen waren die Wahlberechtigten am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Die Ergebnisse im Überblick: In Tann/Rhön (Fulda) setze sich Matthias Gelbe (unabhängig) gegen drei andere Kandidaten durch und wird neuer Bürgermeister. Mit 59,9 % der Stimmen erreichte er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Amtsinhaber Mario Dänner (parteilos) trat nicht für eine dritte Amtszeit an. Die Ergebnisse der Herausforderer: Michael Conrad (CDU) kam auf 33,6 Prozent, Reinhard Hofmann (unabhängig) auf 3,3% und Stefan Bohn (unabhängig) auf 3,2%. Reinhard Hofman wird der Reichsbürgerszene zugerechnet. Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Tanns Bürgermeister Mario Dänner (parteilos) tritt nicht mehr an. Bild © Mario Dänner Trebur: Bürgermeister bestätigt In Trebur (Groß-Gerau) wurde Jochen Engel (Freie Wähler) im Amt bestätigt. Der seit 2019 amtierende Bürgermeister war der einzige Kandidat. 95,1 Prozent stimmten für eine weitere Amtszeit ihres Bürgermeisters. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,7 Prozent. Einziger Kandidat in Trebur: Amtsinhaber Jochen Engel. Bild © Nadine Grüßgen In Rödermark (Offenbach) muss sich Amtsinhaber Jörg Rotter (CDU) einem Herausforderer stellen: Heino Claussen-Markefka geht für die FDP ins Rennen um den Bürgermeisterposten. Rotter ist bereits seit 2019 Rathaus-Chef in der 29.000-Einwohner-Stadt. Hohenstein: Neuer Bürgermeister Am Sonntag wurde auch in Hohenstein (Rheingau-Taunus) gewählt. Amtsinhaber Daniel Bauer (SPD) musste sich dabei gegen Patrick Berghüser (unabhängig) geschlagen geben. Berghüser setzte sich mit 55,3 % der Stimmen durch und wird neuer Bürgermeister der Gemeinde. Bauer war seit 2013 im Amt. Kefenrod: Neuer Bürgermeister Neuer Bürgermeister in Kefenrod (Wetterau) wird CDU-Mitglied Markus Gerlach. Er erreichte 57,5 Prozent der Wählerstimmen und erreichte damit im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Die Herausforderin, Julia Schreiter (SPD), erhielt 42,5 % der Wählerstimmen. Nach Abwahl der Vorgängerin Bürgermeisterkandidaten in Kefenrod stehen vor Herausforderungen Zum Artikel Beide traten unabhängig von ihren Parteien an. Die Wahl war eine vorgezogene Neuwahl, nachdem die bisherige Bürgermeisterin Kirsten Frömel (unabhängig) per Bürgerentscheid abgewählt wurde. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,9 %.